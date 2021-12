Cina: nave ricerca Tansuo-1 torna da Fossa Marianne (2)

(XINHUA) - SANYA, 05 DIC - L'istituto ha dichiarato che i ricercatori scientifici hanno raccolto diversi grandi organismi e microrganismi in situ, sedimenti e campioni di roccia, accumulando dati preziosi da utilizzare nella ricerca genetica sugli abissi e per comprendere meglio la sua struttura geologica.

Durante il viaggio, i team di ricerca cinesi che partecipano alla spedizione hanno lanciato congiuntamente il Mariana Consensus, che richiede l'istituzione di un sistema standardizzato per le spedizioni in acque profonde, allo scopo di garantire la conservazione a lungo termine e favorire la condivisione di campioni scientifici e dati raccolti nelle profondità marine, in modo da raggiungere la cooperazione internazionale sulle spedizioni in quegli ambienti.

Nel corso della spedizione il team ha avviato anche il Mariana Trench Environment and Ecology Research Project (Meer).

Il progetto mira a invitare più ricercatori cinesi e stranieri a unirsi al Meer, in modo da affrontare insieme le principali problematiche di carattere scientifico, come le origini della vita e l'adattamento ambientale, la biodiversità e il cambiamento climatico, tra le altre. (XINHUA)