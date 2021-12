Cina: crescita stabile pagamenti non in contanti

(XINHUA) - PECHINO, 05 DIC - I pagamenti non in contanti gestiti dalle banche cinesi hanno mantenuto una crescita costante nel terzo trimestre del 2021, con le transazioni mobili a sostenere il ritmo dell'aumento. Questo è quanto emerso da un rapporto della Banca centrale.

I pagamenti non in contanti, in cui rientrano carte bancarie, veicoli di pagamento online, cambiali finanziarie, trasferimenti di credito e altre transazioni, si sono attestati a 1.109.190 miliardi di yuan (circa 174.000 miliardi di dollari) nel terzo trimestre, con una crescita del 6,32% su base annua, come ha reso noto la People's Bank of China nel proprio studio.

Sul totale, i pagamenti mobili hanno sostenuto una tendenza al rialzo fino a 126.810 miliardi di yuan, in aumento dell'8,62% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Allo stesso tempo secondo il rapporto i pagamenti online hanno guadagnato il 6,45% su base annua, arrivando a 587.210 miliardi di yuan.

In base alle cifre dello studio nel terzo trimestre le transazioni eseguite con carte bancarie sono salite del 6,45% rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 250.930 miliardi. (XINHUA)