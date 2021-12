Cina: 57 tombe antiche dissotterrate nello Hunan

(XINHUA) - CHANGSHA, 05 DIC - Cinquantasette tombe risalenti alla dinastia Qing (1644-1911) sono state dissotterrate nella provincia cinese centrale di Hunan, facendo luce sui costumi funerari nella Cina meridionale durante quel periodo.

L'autorizzazione per eseguire lo scavo archeologico del complesso tombale, situato nel villaggio Yangtian della contea di Hengshan, è stata ottenuta come risultato della costruzione di una superstrada, secondo l'istituto provinciale di reperti culturali e archeologia.

I lavori sono durati da agosto a novembre di quest'anno e hanno permesso di ritrovare 105 pezzi di ceramica, rame e vetro.

Molte delle tombe hanno nicchie su entrambi i lati, al cui interno sono posti vasi di terracotta smaltata nera che contengono riso. Secondo gli esperti, conservare il cereale nelle tombe era un'usanza popolare di sepoltura fin dalla dinastia Han (202 a.C. - 220 d.C.).

"La scoperta delle tombe fornisce prove materiali per comprendere meglio le usanze funerarie e la cultura della dinastia Qing nella regione", ha affermato Yang Ningbo, un esperto archeologo. (XINHUA)