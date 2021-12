Clima:strategia Cina promuove sviluppo green globale (2)

(XINHUA) - CANTON, 04 DIC - Secondo gli esperti, gli impegni della Cina in materia di carbonio sono destinati ad avere un significato globale in quanto lo Stato è uno dei principali attori nella lotta contro il cambiamento climatico e una grande forza nella promozione dello sviluppo globale.

Guven Sak, direttore generale della Economic Policy Research Foundation della Turchia, ha definito l'allontanamento della Cina dai progetti a carbone all'estero "un passo nella giusta direzione nel limitare il costo dell'attività umana sul nostro pianeta".

Jusuf Wanandi, un alto funzionario del Center for Strategic and International Studies, ha detto: "Date le grandi dimensioni della Cina e la storia del suo successo nello sviluppo, seguire il percorso green consoliderebbe la reputazione e la leadership della nazione nella transizione verso lo sviluppo verde".

Wanandi ha aggiunto anche che l'Iniziativa Belt and Road (Bri) della Cina presenta nuove opportunità green per i Paesi partecipanti.

A quest'ultimo ha fatto eco Khurshid Mahmud Kasuri, ex ministro degli Esteri del Pakistan, il quale ha asserito che la Cina è nella posizione di condividere la sua tecnologia solare, i suoi conseguimenti in ambito ambientale e la sua esperienza con il resto del mondo.

A tal proposito, l'ex ministro ha notato che in Pakistan alcune centrali a carbone sono già state costruite con la cooperazione cinese, utilizzando tecnologie avanzate per tenere sotto controllo le emissioni.

"L'Iniziativa (la Bri) è un'occasione d'oro per elevare le economie partecipanti ad una maggiore preparazione nella pianificazione e nell'acquisizione di tecnologie innovative di origine cinese a favore di un'economia verde", ha affermato Wanandi. (XINHUA)