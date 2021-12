Cina: vendite berline Hongqi aumentano a gen-nov

(XINHUA) - CHANGCHUN, 04 DIC - Hongqi, un marchio automobilistico del leader cinese Faw Group Co. Ltd., ha registrato un aumento delle vendite del 46,7% nei primi 11 mesi dell'anno, con 261.400 veicoli venduti. Lo ha reso noto lo stesso Faw Group.

Nel frattempo, Hongqi ha accelerato lo sviluppo di veicoli a nuova energia e ha avviato le attività produttive presso uno stabilimento incentrato sulle auto elettriche, con un investimento di 8 miliardi di yuan (circa 1,3 miliardi di dollari).

Fondato nel 1958, il brand Hongqi, che significa 'bandiera rossa', è il marchio iconico di berline cinese ed è stato utilizzato in diverse parate per le celebrazioni nazionali.

Il gruppo Faw invece è stato fondato nel 1953 nella città nord-orientale di Changchun, capoluogo della provincia di Jilin, ed è considerato la culla dell'industria automobilistica cinese.

(XINHUA)