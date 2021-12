Cina: settore logistico in espansione a novembre

(XINHUA) - PECHINO, 04 DIC - L'attività del settore logistico cinese ha registrato un'espansione più rapida a novembre, come mostrano i dati della China Federation of Logistics and Purchasing (Cflp).

L'indice delle prestazioni logistiche, che tiene traccia dei volumi d'affari, dei nuovi ordini, dell'occupazione, dei turnover delle scorte e dei tassi di utilizzo delle attrezzature nel settore, il mese scorso è arrivato al 53,6%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a ottobre.

In base a tale indice, una lettura superiore al 50% indica l'espansione, mentre una lettura inferiore riflette la contrazione.

Secondo la Cflp, l'aumento denota un rapido recupero della logistica di produzione in seguito alle misure del Paese per assicurare un'adeguata fornitura di energia e stabilizzare i prezzi delle materie prime.

Il sottoindice per i nuovi ordini ha raggiunto il 56,1% mentre quello per le aspettative sull'attività commerciale si è attestato al 57,8%. Ciò significa, secondo la federazione, che il settore della logistica manterrà una tendenza positiva.

