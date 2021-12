Cina: 'Schemes in Antiques' è in testa al box office

(XINHUA) - PECHINO, 04 DIC - La produzione nazionale 'Schemes in Antiques', un film d'avventura che ha debuttato ieri, si è posizionata direttamente in cima alla classifica del box office della Cina continentale, come mostrano i dati odierni del China Movie Data Information Network.

Adattato da un romanzo che porta lo stesso nome. Ieri il lungometraggio ha incassato oltre 39,9 milioni di yuan (circa 6,3 milioni di dollari).

La commedia nazionale 'Be Somebody' invece è scesa in seconda posizione nella classifica del box office, generando nella stessa giornata circa 17 milioni di yuan.

A seguire spicca la storia d'amore cinese 'Your World, Without Me', anch'essa al primo giorno di proiezione, che ha totalizzato incassi giornalieri per quasi 8,52 milioni di yuan. (XINHUA)