Cina: Ningxia, regolamento a tutela Grande Muraglia

(XINHUA) - YINCHUAN, 04 DIC - La legislatura locale nella regione autonoma Ningxia Hui della Cina nordoccidentale ha approvato un regolamento a protezione della Grande Muraglia nel suo territorio.

Secondo quest'ultimo, approvato nel corso di una sessione del comitato permanente dell'Assemblea regionale del popolo, il Ningxia assumerà personale di pattuglia per sorvegliare e ispezionare l'antica muraglia, remunerandolo con stipendi di livello pari a quelli del servizio pubblico.

Il regolamento stabilisce il divieto di tutti i progetti di costruzione e delle attività che potrebbero influenzare la sicurezza e l'ambiente della Grande Muraglia mentre gravi violazioni potrebbero comportare sanzioni fino a 50.000 yuan (circa 7.845 dollari).

La nuova normativa entrerà in vigore a gennaio del prossimo anno.

La Grande Muraglia, un sito del patrimonio mondiale dell'Unesco, consiste di molte sezioni murarie interconnesse.

Considerata come il più grande sistema di fortificazione nella storia della Cina, questa è stata eretta nel Paese nel corso di diverse dinastie per proteggerne i territori e resistere alle invasioni di vari gruppi nomadi.

Secondo le ricerche, nel Ningxia ci sono 1.038 km di Grande Muraglia. (XINHUA)