Cina: crescita sostenuta per porto di Guangzhou

(XINHUA) - CANTON, 04 DIC - Per il porto di Guangzhou, situato nell'omonima città della Cina meridionale, si prevede una crescita del 5,9% su base annua nel volume di container nei primi 11 mesi di quest'anno: è quanto reso noto ieri dal Guangzhou Port Group.

Secondo quest'ultima autorità, si stima che durante il periodo siano stati gestiti attraverso il porto circa 20,62 milioni di container di unità equivalente a venti piedi (Teu) e 484,5 milioni di tonnellate di carichi.

Dall'inizio di quest'anno, il porto di Guangzhou ha ampliato vigorosamente le sue rotte commerciali estere, con un aumento netto di queste ultime pari a 20 e il numero di rotte di linea per container internazionali che ha raggiunto quota 140.

Da gennaio a novembre, il flusso di merci e container nel porto destinati al commercio estero hanno raggiunto una crescita positiva per 11 mesi consecutivi, con aumenti su base annua rispettivamente del 14,8% e dell'11%. (XINHUA)