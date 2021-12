Cina: continua crescita settore corrieri a novembre

(XINHUA) - PECHINO, 04 DIC - Il mese scorso il settore dei corrieri in Cina ha continuato ad espandersi, come mostra un indice mensile settoriale.

Lo State Post Bureau ha precisato che l'indice di sviluppo della consegna espressa in Cina si è attestato a 334,8 nel mese di novembre, con un aumento del 7,1% su base annua.

Secondo quest'ultimo anche il volume dei pacchi consegnati nei primi 11 mesi dell'anno ha raggiunto livelli record, superando i 90 miliardi.

L'ente ha reso noto che per il mese di dicembre si prevede che il volume delle consegne espresse cresca del 15% su base annua. (XINHUA)