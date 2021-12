Cina: a Chongqing inizia il collaudo dei Robobus

(XINHUA) - CHONGQING, 04 DIC - Tre autobus a guida autonoma sviluppati dal colosso tecnologico cinese Baidu hanno iniziato i test di collaudo per le operazioni commerciali nel sud-ovest della Cina, nella municipalità di Chongqing.

I mezzi, che portano il nome di 'Robobus', sono lunghi 5,9 metri, hanno una velocità di crociera di circa 40 km all'ora e sono dotati di tecnologia di automazione di livello 4.

Baidu fa sapere che gli autobus sono in grado di fermarsi da soli, muoversi nelle complesse condizioni delle strade urbane e soddisfare pienamente le esigenze di regolare operatività, aggiungendo che sono funzionanti per viaggi di andata e ritorno di quasi 10 km.

Per salire a bordo, i residenti possono usare il riconoscimento facciale, le apposite smart card o le carte Alipay.

Zhang Shangui, un funzionario che si occupa della sicurezza del reparto di guida autonoma di Baidu a Chongqing, ha detto che gli autobus autonomi sono stati messi in funzione a Chongqing, a Guangzhou, a Cangzhou e in altre città e che la municipalità nordoccidentale è una delle prime ad esplorare il funzionamento nelle operazioni commerciali. (XINHUA)