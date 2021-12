Onu sceglie 2 villaggi Cina mete turismo sostenibile

(XINHUA) - MADRID, 03 DIC - Lo storico villaggio rurale di Xidi, già eletto patrimonio mondiale dell'Unesco, e quello di Yucun, entrambi nella Cina orientale, sono stati annoverati ieri tra i 44 migliori esempi di insediamenti locali che abbracciano il turismo come opportunità per promuovere lo sviluppo sostenibile.

La lista dei migliori villaggi turistici 2021 è stata resa pubblica in un evento tenutosi nella capitale spagnola a margine della 24/ma Assemblea Generale dell'Organizzazione mondiale del turismo (Unwto) dell'Onu.

L'iniziativa dal titolo 'Best Tourism Villages' mira a promuovere il ruolo del turismo nella protezione dei villaggi rurali, insieme ai loro paesaggi, alla diversità naturale e culturale, ai valori e alle attività locali, compresa la gastronomia.

L'Assemblea Generale ha selezionato 44 villaggi da una lista di 174 candidati in 32 Paesi.

Il villaggio di Yucun, situato nella contea di Anji, nella provincia orientale dello Zhejiang, viene spesso definito 'la città bella' in quanto le autorità locali, attente all'ambiente, custodiscono come tesori le acque limpide e le montagne verdi della zona a beneficio dei residenti. (SEGUE)