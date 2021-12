Onu sceglie 2 villaggi Cina mete turismo sostenibile (2)

(XINHUA) - MADRID, 03 DIC - Negli anni '80 e '90, il villaggio ha basato la sua economia sulle risorse minerarie di alta qualità della zona ed è diventato la comunità più "ricca" di Anji. Ma ha anche pagato un alto prezzo per l'inquinamento.

Negli ultimi anni, Yucun ha fatto grandi sforzi per migliorare il suo ambiente e ormai è diventato una celebre destinazione turistica. Nel 2017, ha accolto 400.000 visitatori nazionali e internazionali e ha ricevuto il titolo di Villaggio Culturale Ecologico Nazionale.

Xidi si trova invece a soli 40 km dall'attrazione turistica Huangshan (letteralmente, Montagna Gialla). La storia del villaggio, circondato da montagne e noto per le sue uniche ed eleganti case di legno con il tetto di tegole nere e le torri decorative dei portali di accesso, risale a circa 1.000 anni fa.

Xidi è uno dei dieci insediamenti storici e culturali più importanti della Cina, divenuto sito del patrimonio mondiale dell'Unesco nel 2000 e nominato 'punto panoramico nazionale' di classe 5A.

Per l'elenco Unwto, i villaggi sono stati valutati da un comitato consultivo indipendente sulla base di una serie di criteri, tra cui le risorse culturali e naturali, la promozione e la conservazione delle risorse culturali, e la sostenibilità economica e sociale.

Mercoledì, l'Assemblea Generale dell'Unwto ha rieletto Zurab Pololikasvili con un'ampia maggioranza per il suo secondo mandato da segretario generale che durerà fino al 2025. (XINHUA)