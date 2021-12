La dieta mediterranea strega i cinesi di ogni età

(XINHUA) - CHONGQING, 03 DIC - Per decine di bambini dell'asilo della municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, è stato come se il pasticcere italiano Franco Bergamino stesse facendo uno spettacolo di magia.

È stato accolto da ondate di "Ooh" e "Ahh" mentre i bambini lo guardavano trasformare miracolosamente pasta, uova, zucchero e frutta in opere d'arte commestibili come cannoli siciliani, crostate di frutta, tiramisù e biscotti alle mandorle.

Anche i bambini in età prescolare, tra i tre e i sei anni, sono scoppiati in un fragoroso applauso quando sono stati invitati ad assaggiare i gelati artigianali italiani e hanno mangiato spaghetti per pranzo.

La scena faceva parte delle attività della stazione di Chongqing in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo 2021.

Bergamino è un volto familiare per molti bambini locali.

Durante l'evento dello scorso anno, ha insegnato a un gruppo di bambini a fare la pizza.

La sesta edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo si è tenuta a fine novembre in diverse città della Cina.

Con il tema "Tradizione e prospettive della cucina italiana: consapevolezza e valorizzazione della sostenibilità alimentare", l'evento mirava a rappresentare appieno la tradizione culinaria italiana e a portare ai buongustai il vero gusto italiano.

(SEGUE)