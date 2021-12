In piano quinquennale Cina sviluppo verde industrie (2)

(XINHUA) - PECHINO, 03 DIC - Sempre entro il 2025 sarà fondamentalmente stabilito un sistema di produzione verde per i settori e le regioni chiave, con il valore di mercato per le industrie verdi ed ecologiche che raggiungerà 11.000 miliardi di yuan (circa 1.730 miliardi di dollari).

Huang Libin, funzionario del ministero, ha precisato che il piano presenta inoltre misure specifiche e otto grandi progetti per far avanzare i progressi nei settori industriali in termini di aggiornamento, consumo di energia con emissioni a basso contenuto di carbonio e riciclo delle risorse, tra gli altri.

Huang ha chiesto di intensificare gli sforzi per frenare l'espansione alla cieca di progetti ad alto consumo energetico o ad alte emissioni, migliorare l'utilizzo dei rifiuti solidi industriali e accelerare il progresso delle tecnologie verdi e a basse emissioni di carbonio. (XINHUA)