Covid: Cina, 24 nuovi casi locali a Manzhouli

(XINHUA) - HOHHOT, 03 DIC - Manzhouli, città al confine della Cina settentrionale, nella regione autonoma della Mongolia Interna, ha riportato dalla mezzanotte alle 14 di oggi (ora locale) 24 nuovi casi confermati di Covid-19 trasmessi a livello locale, stando a quanto reso noto dalle autorità del luogo.

Stando a un comunicato stampa, finora la città ha registrato 263 casi positivi al virus trasmessi localmente nel corso dell'ultimo focolaio e tutti i pazienti interessati stanno attualmente ricevendo cure presso un ospedale designato della zona.

A mezzogiorno di oggi erano in totale 8.864 i soggetti entrati a stretto contatto e 3.305 i secondi contatti ad essere posti sotto osservazione medica in luoghi ad hoc.

Ventidue casi confermati sono stati rilevati nel corso del quinto round di test molecolari nella città di Manzhouli, mentre si sta attendendo la conferma di ulteriori casi positivi. Nel frattempo, è in corso il sesto round di tamponi.

La capacità massima di test molecolari della città è stata aumentata a 110.000 provette al giorno, dal momento che sono stati messi in funzione ulteriori tre laboratori, stando alla commissione sanitaria cittadina. (XINHUA)