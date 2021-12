Covid: 4 nuovi casi locali a Shijiazhuang, in Cina

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 03 DIC - Il distretto di Luquan a Shijiazhuang, capoluogo della provincia dell'Hebei nella Cina settentrionale, oggi ha riportato quattro nuovi casi di Covid-19 trasmessi localmente. Lo hanno reso noto le autorità locali.

In tutti e quattro i casi si tratta di persone che vivono nel dormitorio di un cantiere nel distretto di Luquan e che sono risultati positivi in seguito al test molecolare. Il quartier generale anti-epidemie del distretto ha dichiarato che in seguito sono stati confermati tutti e quattro come casi di Covid-19.

Sono stati eseguiti i test molecolari ed è stata implementata la quarantena centralizzata per i contatti stretti e secondari che sono stati inizialmente identificati. Inoltre sono state intraprese varie misure di prevenzione e controllo in modo ordinato. (XINHUA)