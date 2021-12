Cina: programma pilota per fondi pensionistici

(XINHUA) - PECHINO, 03 DIC - È stato reso noto oggi il primo lotto di prodotti per la gestione patrimoniale inerente a un programma pilota destinato agli investitori al dettaglio che cercano di aumentare i propri risparmi ai fini pensionistici; è quanto reso noto dalla China Banking and Insurance Regulatory Commission, il massimo ente di regolamentazione bancaria cinese.

Quest'ultimo ha fatto sapere che a partire dal 6 dicembre, i singoli investitori locali nelle città rientranti nel programma pilota di Wuhan, Chengdu, Shenzhen e Qingdao possono acquistare i prodotti finanziari dalle unità di gestione patrimoniale di quattro banche designate: la Industrial and Commercial Bank of China, la China Construction Bank, la China Merchants Bank e la China Everbright Bank.

L'ente di regolamentazione ha precisato che le scadenze dei prodotti sono generalmente a più di cinque anni, aggiungendo che le loro caratteristiche chiave sono investimenti a lungo termine e solidi, e l'inclusione finanziaria.

L'annuncio del programma pilota da parte della Cina è arrivato a metà settembre, con l'obiettivo di promuovere ulteriormente lo sviluppo di un sistema di assicurazione pensionistica multilivello, ampliando le fonti di reddito da pensione. (XINHUA)