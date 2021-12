Cina: Corte Suprema stabilisce 7 casi biodiversità

(XINHUA) - PECHINO, 03 DIC - La Suprema corte del Popolo cinese oggi ha pubblicato sette casi tipici che coinvolgono la fauna selvatica e gli habitat naturali con il fine di fornire una guida per le future sentenze dei tribunali in materia e di migliorare la protezione giudiziaria della biodiversità.

La Corte ha spiegato che i casi rientrano in due categorie principali: la protezione di piante e animali terrestri e acquatici in pericolo e la conservazione degli habitat naturali della fauna selvatica, come foreste, mari e laghi.

Secondo Yang Linping, vice presidente della Suprema corte del Popolo cinese, dal 2019, i tribunali cinesi a vari livelli hanno concluso 66.852 casi riguardanti la biodiversità.

Yang ha ricordato che i casi riguardavano aree come la tutela della fauna selvatica, la conservazione delle risorse ittiche e forestali e la quarantena di animali e piante e hanno contribuito sotto ogni aspetto alla protezione giudiziaria dell'ecosistema, delle specie selvatiche e della varietà genetica. (XINHUA)