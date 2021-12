Cina: 74 nuovi farmaci coperti da assicurazione

(XINHUA) - PECHINO, 03 DIC - In Cina 74 nuovi farmaci sono stati aggiunti all'elenco coperto dall'assicurazione medica nazionale, che consente la riduzione media di prezzo del 61,71%, per 67 medicine; lo ha fatto sapere oggi la National Healthcare Security Administration (Nhsa).

Tra le integrazioni alla lista dei prodotti rimborsabili, ci sono sette farmaci per le malattie rare, nonché farmaci oncologici, per malattie croniche, per la terapia antinfettiva e alcuni specifici per donne o bambini.

L'Nhsa ha inoltre sottolineato che sono stati rimossi dall'elenco undici farmaci con basso valore clinico e bassa domanda.

Dall'inaugurazione dell'Nhsa, avvenuta nel 2018, sono stati aggiunti alla lista 507 farmaci, per un totale di 2.860 prodotti farmaceutici. (XINHUA)