Calcio: Li Xiaopeng nuovo Ct nazionale cinese

(XINHUA) - SHANGHAI, 03 DIC - La Chinese Football Association (Cfa) ha annunciato oggi di aver accettato le dimissioni di Li Tie come Ct della nazionale di calcio maschile, nominando al suo posto il Ct del Wuhan FC Li Xiaopeng.

"Pochi giorni fa, Li Tie aveva presentato richiesta di dimissioni come Ct della nazionale cinese e questa è stata accolta dalla Cfa. A seguito di ampie consultazioni, la Cfa ha deciso di dare incarico a Li Xiaopeng come nuovo commissario tecnico della squadra", ha fatto sapere la Cfa tramite un comunicato.

Li Tie era stato nominato Ct della nazionale nel gennaio 2020, e da allora la squadra si è aggiudicata tre incontri consecutivi di qualificazione asiatiche per i Mondiali 2022.

Ma il periodo felice è finito presto, poiché nel turno finale del torneo di qualificazione il team ha ottenuto solo 5 punti in 6 partite e le osservazioni controverse di Li Tie in una conferenza stampa del mese scorso hanno peggiorato ulteriormente la sua situazione.

Nel 2002 Li Xiaopeng e Li Tie hanno giocato insieme con la nazionale, aiutando la Cina ad accedere per la prima volta alla Coppa del Mondo.

Negli ultimi dieci anni, Li Xiaopeng è stato Ct della nazionale femminile cinese e di tre club della Chinese Super League (Csl), ovvero Qingdao, Shandong e Wuhan. Nel 2019, il 46enne ha anche vinto il premio di miglior allenatore della Csl.

Con quattro partite rimanenti nella fase finale delle qualificazioni asiatiche, la Cina è ora al quinto posto nel gruppo B a sei squadre e ha ancora un barlume di speranza per l'accesso alla Coppa del Mondo 2022. Per Li Xiaopeng il primo test sarà la partita contro il Giappone che si giocherà il 27 gennaio 2022. (XINHUA)