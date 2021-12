Vaccini: la Cina ha fornito oltre 1,8 mld di dosi

(XINHUA) - PECHINO, 02 DIC - Fino a oggi, la Cina ha fornito oltre 1,8 miliardi di dosi di vaccini anti Covid-19 a più di 120 Stati e organizzazioni internazionali.

Pechino ha mantenuto la promessa di rendere i vaccini beni pubblici globali e ha compiuto sforzi continui per migliorare l'accessibilità e la convenienza di queste preparazioni nei Paesi in via di sviluppo.

La Cina ha promesso di impegnarsi a fornire un totale di 2 miliardi di dosi al mondo entro la fine di quest'anno e ha annunciato che in aggiunta alla donazione di 100 milioni di dollari al programma Covax, avrebbe inviato anche 100 milioni di vaccini ad altri Paesi in via di sviluppo nel corso del 2021.

Fino al 12 novembre, la Cina ha fornito più di 70 milioni di dosi al programma Covax e sta portando avanti attività di produzione congiunte delle formulazioni con 19 Paesi in via di sviluppo.

Al recente vertice speciale Asean-Cina che celebrava il 30° anniversario delle relazioni di dialogo Asean-Cina, il Pechino ha ribadito l'impegno a lavorare con gli Stati membri dell'Asean per costruire insieme uno "scudo sanitario" per la regione.

Nell'ambito di questa iniziativa, la Cina è pronta a donare altri 150 milioni di dosi anti Covid-19 agli Stati membri dell'Asean, a contribuire con altri 5 milioni di dollari al Covid-19 Asean Response Fund e a intensificare la produzione congiunta dei vaccini e i trasferimenti di tecnologia. (XINHUA)