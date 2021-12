Senegal: progetto idrico aiuta milioni di persone

(XINHUA) - DAKAR, 02 DIC - In una mattina calda e secca di fine novembre, Mbake Diom, un abitante del villaggio di Khodjil Baling in Senegal iniziava la sua giornata con l'abitudine quotidiana di attingere acqua da un pozzo locale appena scavato.

Diom, un dipendente del ramo senegalese della società di costruzioni cinese Cgcoc Group che ha completato il progetto del pozzo, è stato responsabile della manutenzione della struttura costruita grazie all'aiuto della Cina, che è diventata un'importante fonte di acqua per gli abitanti del villaggio.

Mentre era impegnato a controllare le funzioni della macchina e a riempire il motore di gasolio, l'abitante del villaggio ha detto che il pozzo, parte del progetto di trivellazione rurale finanziato dalla Cina in Senegal, ha portato cambiamenti significativi nella vita della popolazione locale.

Il Senegal, vicino al deserto del Sahara, ha una lunga stagione secca. Le parti centrali e orientali del Paese sono per lo più regioni semi-desertiche.

Durante la stagione secca, le temperature possono salire fino a quasi 45 gradi. In condizioni così estreme, le attrezzature locali per l'approvvigionamento idrico si deteriorano facilmente. Nei villaggi lontani dalle città, i residenti spesso non riescono ad avere facile accesso a una fonte di acqua pulita e sicura. (SEGUE)