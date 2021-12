Senegal: progetto idrico aiuta milioni di persone (3)

(XINHUA) - DAKAR, 02 DIC - La realizzazione di queste strutture ha incontrato numerose difficoltà, eppure gli ingegneri cinesi e i lavoratori locali hanno affrontato le sfide. Diom ha rivelato che gli operai a volte hanno dovuto passare più di una settimana per trovare un luogo adatto alla perforazione.

"Anche i trasporti hanno rappresentato una delle sfide principali da affrontare. Durante la stagione delle piogge, la perforazione era molto difficile perché qui non esistevano strade decenti", ricorda Diom.

"Nel marzo 2021, il progetto di approvvigionamento idrico è stato consegnato interamente al governo senegalese. Ora gli abitanti dei villaggi hanno accesso ad acqua potabile pulita e in misura sufficiente. Anche l'acqua per i raccolti e il bestiame può essere garantita", precisa Wang Wei, responsabile della filiale senegalese di Cgcoc.

"Siamo sinceramente grati per gli sforzi compiuti dal governo cinese nella costruzione di questo pozzo di felicità per noi.

Vogliamo ringraziare il popolo della Cina per averci portato la felicità e anche l'Iniziativa Belt and Road", afferma Diom, che aggiunge "speriamo che la cooperazione tra il Senegal e la Cina venga ulteriormente consolidata, in modo da creare un futuro luminoso per i nostri figli". (XINHUA)