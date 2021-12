Senegal: progetto idrico aiuta milioni di persone (2)

(XINHUA) - DAKAR, 02 DIC - Il villaggio di Khodjil Baling era uno di questi luoghi afflitti da una grave carenza d'acqua.

Secondo Diom, il villaggio aveva solo un pozzo e i residenti dovevano aspettare in lunghe code per prendere l'acqua, dall'alba fino a mezzanotte.

"Prima che il progetto di approvvigionamento idrico fosse completato, dovevo alzarmi alle 3 o alle 4 del mattino per trovare l'acqua. Dovevo camminare per più di due chilometri per raggiungere il vecchio pozzo", racconta Khemesse Faye, un'abitante del villaggio.

"Dovevamo arrivare al pozzo molto presto perché c'era sempre una lunga fila. E di conseguenza, molti giovani hanno abbandonato la scuola", spiega Demba Tine, un altro abitante del villaggio.

La vita della popolazione locale è cambiata in meglio dal 20 settembre 2018, un grande giorno speciale per il villaggio di Khodjil Baling, in cui i residenti hanno assistito al completamento del nuovo pozzo realizzato con gli aiuti cinesi.

La struttura fa parte di un progetto di trivellazione rurale, composto da 251 pozzi e 1.800 km di condotte idriche che la Cina si è impegnata a finanziare in Senegal, a beneficio di un settimo della popolazione locale.

Nel Paese africano, il progetto di trivellazione rurale è iniziato ufficialmente il 5 marzo 2017, portando speranza a milioni di persone che lottano contro la siccità. Il progetto faceva anche parte dei risultati del vertice di Johannesburg del Forum sulla cooperazione Cina-Africa che si è tenuto nel 2015.

Le opere interessano 12 delle 14 regioni del Senegal e ogni sistema di approvvigionamento idrico previsto è composto da pozzi, torri d'acqua, tubi e impianti di distribuzione con una capacità massima di fornitura giornaliera di 80.000 metri cubi.

I lavori hanno anche creato impieghi per più di 3.000 persone locali, tra cui Diom.

A marzo, l'intero progetto è stato consegnato al governo senegalese.

"Le opere riflettono la nostra solidarietà e cooperazione (con la Cina). Abbiamo parlato di ospedali, cliniche e del progetto di trivellazione rurale", commenta il ministro degli Esteri senegalese Aissata Tall Sall. (SEGUE)