Record scambi merci Cina-Russia primi 10 mesi 2021

(XINHUA) - PECHINO, 02 DIC - Il commercio tra Cina e Russia ha visto una crescita robusta quest'anno, con gli scambi bilaterale di merci che hanno raggiunto il record di 115,6 miliardi di dollari nei primi 10 mesi del 2021. Lo ha reso noto oggi il ministero del Commercio (Mdc) cinese.

Gli investimenti diretti della Cina in Russia sono cresciuti del 39,1% su base annua durante il periodo in esame, come ha precisato la portavoce del Mdc Shu Jueting durante una conferenza stampa.

Cina e Russia stanno negoziando attivamente un accordo intergovernativo sulla cooperazione internazionale nell'ambito della stazione di ricerca lunare, ha annunciato Shu, aggiungendo che le due parti hanno anche compiuto progressi nell'approfondire la cooperazione sulle catene industriali e di approvvigionamento, avanzando la collaborazione nelle aree emergenti e rafforzando a tutto tondo la cooperazione multilaterale.

Parlando del 26° incontro regolare tra il premier Li Keqiang e la sua controparte russa Mikhail Mishustin che si è tenuto in collegamento video, Shu ha dichiarato che la riunione ha iniettato nuovo slancio nello sviluppo del partenariato cooperativo strategico completo tra Cina e Russia nella nuova era.

Le due parti daranno ulteriore importanza al meccanismo di cooperazione intergovernativa, promuoveranno lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali bilaterali, oltre a incentivare un livello più ampio e profondo di collaborazione bilaterale in vari campi, ha concluso Shu. (XINHUA)