'Per imprese italiane mercato cinese è opportunità'

(XINHUA) - MILANO, 02 DIC - La Cina è già il primo mercato al mondo in termini di parità di potere d'acquisto oltre che essere una figura 'essenziale' per le aziende italiane. Lo ha detto martedì dal vicepresidente esecutivo della Fondazione Italia Cina, Riccardo Monti, nel corso di un convegno pubblico sulle ultime tendenze economiche della Cina e sulle opportunità per le imprese italiane.

L'evento 'China Watcher 2021' è stato ospitato sia online che in presenza dalla Fondazione Italia Cina, dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi) e dal gruppo industriale Assolombarda e ha visto la partecipazione di analisti ed esperti aziendali di vari settori, oltre che dell'ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari.

Secondo gli esperti presenti al convegno, lo sviluppo di qualità della Cina, che comprende la transizione energetica green, la redistribuzione della ricchezza, il miglioramento del sistema sanitario e dei consumi interni, significa opportunità per le aziende italiane in settori che spaziano dalla sanità a quello delle energie rinnovabili, dall'agroalimentare a quello manifatturiero.

Matteo Tanteri, amministratore delegato della società italiana di infrastrutture energetiche Snam, ha condiviso: "Penso che la transizione energetica avverrà e porterà con sé opportunità interessanti".

La prova dell'impegno della Cina nella transizione energetica green si trova nella crescente consapevolezza pubblica sulle questioni climatiche, nell'impegno delle grandi compagnie energetiche in termini di sviluppo di veicoli elettrici (Nev) e nelle azioni del governo con lo scopo di monitorare le emissioni e il consumo di energia, ha aggiunto Tanteri. (SEGUE)