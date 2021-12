'Per imprese italiane mercato cinese è opportunità' (4)

(XINHUA) - MILANO, 02 DIC - Secondo Alessandro Zadro, responsabile del centro di ricerca della Fondazione Italia Cina, le società italiane in Cina sono ancora indietro nell'ambito della digitalizzazione, con solo un'azienda su due posizionata sulle piattaforme cinesi di e-commerce. Tuttavia, i consumatori dello Stato asiatico preferiscono i canali di acquisto online, e la previsione entro il 2024 è quella che i ricavi delle vendite al dettaglio online del Paese supereranno i 3.000 miliardi di dollari, stando al più recente studio della Fondazione.

"Dobbiamo essere in Cina non solo per esportare, ma anche per istituire una produzione in loco. Le politiche cinesi offrono grandi incentivi anche alle aziende internazionali. Diciotto delle 20 maggiori aziende farmaceutiche del mondo hanno aperto centri di ricerca e sviluppo a Shanghai", ha concluso Canepa, esortando le aziende del Bel Paese a investire in prodotti innovativi per rimanere competitive in Cina. (XINHUA)