'Per imprese italiane mercato cinese è opportunità' (3)

(XINHUA) - MILANO, 02 DIC - Queste compagnie abbracciano un modello di business più sostenibile, che è già relativamente comune nell'industria agroalimentare italiana.

"La definizione della Cina di prosperità comune e di ridistribuzione della ricchezza è molto interessante per Opas, che ha lo scopo di entrare in un mercato caratterizzato da un crescente potere d'acquisto, con consumatori sempre più interessati al benessere e al cibo sano", ha aggiunto Baldi.

Oltre alle opportunità di mercato, gli esperti hanno anche sottolineato le sfide che una Cina più orientata al consumo domestico porterà, identificando l'e-commerce, la produzione in loco e l'innovazione come adeguamenti chiave per il successo futuro.

"Le aziende italiane devono intercettare le opportunità con grande pragmatismo, sfruttando l'unicità dell'impressionante ecosistema digitale cinese che non ha eguali a livello globale", ha proseguito Monti. La società cinese moderna è prevalentemente cashless, ha spiegato, dal momento che i pagamenti digitali sono in grado di coprire quasi tutte le esigenze dei consumatori in termini di spesa. (SEGUE)