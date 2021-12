'Per imprese italiane mercato cinese è opportunità' (2)

(XINHUA) - MILANO, 02 DIC - Anche Filippo Fasulo, co-responsabile dell'Osservatorio Geoeconomia dell'Ispi, ha indicato le energie rinnovabili come uno dei settori del mercato cinese più promettenti per l'Italia, sottolineando che "il miglioramento ambientale è fondamentale per il contratto sociale cinese".

Per quanto riguarda il settore sanitario, Valtero Canepa, responsabile del Gruppo Bracco Cina, ha evidenziato che l'aumento dell'aspettativa di vita e un sistema sanitario cinese ottimizzato significano un crescente potenziale di crescita per le aziende italiane sul mercato medico-sanitario cinese.

"In Cina -ha spiegato Canepa- il sistema sanitario non è più per pochi, ma per tutti; ha incrementato la copertura demografica e sta migliorando sempre di più. Questo creerà un enorme mercato". "Inoltre - ha aggiunto - stiamo parlando di una nazione in cui l'età media della popolazione è in crescita, con un'aspettativa di vita in aumento, e questo significa uno spostamento in direzione delle malattie croniche, e di conseguenza una domanda crescente".

Dal settore agroalimentare, Luisa Baldi, export manager di Opas, produttore italiano di carne suina, ha posto l'attenzione sul fatto che la domanda in crescita di cibo di alta qualità da parte dei consumatori cinesi di fascia alta non significa solo un incremento in termini di vendita al dettaglio, ma sostiene anche le aziende a filiera corta, data la maggiore importanza che tali consumatori attribuiscono alla qualità e alla tracciabilità del cibo. (SEGUE)