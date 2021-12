In Cina la Paleontologia trova casa a Baoding

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 02 DIC - A Baoding, nella provincia settentrionale cinese dell'Hebei, è in costruzione un museo di storia naturale incentrato sulla paleontologia, dove saranno esposti migliaia di fossili.

Il progetto del museo è portato avanti congiuntamente dal governo municipale di Baoding e dall'Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology affiliato all'Accademia Cinese delle Scienze.

Con un investimento totale di 1,7 miliardi di yuan (circa 273,5 milioni di dollari), avrà una superficie di circa 73.100 metri quadrati con sei sale per esposizioni fisse e due per esposizioni temporanee.

L'istituto ha fondato il primo museo paleozoologico della Cina a Pechino nel 1994. Ma, secondo lo stesso la struttura di Pechino, non riesce a soddisfare le richieste dei ricercatori e del pubblico a causa di condizioni e spazio limitati.

Il nuovo museo di Baoding fornirà quindi un più ampio spazio espositivo per i 400.000 esemplari di fossili conservati dall'istituto.

Dang Xiaolong, segretario del comitato municipale del partito di Baoding, ha affermato che il progetto del museo è realizzato nell'ambito dello sviluppo coordinato della regione Pechino-Tianjin-Hebei. (XINHUA)