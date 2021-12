Covid: Cina, 11 contagi in 12h in Mongolia Interna

(XINHUA) - HOHHOT, 02 DIC - La città di confine di Manzhouli, nella regione autonoma della Mongolia Interna, in Cina settentrionale, ha riferito di 11 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale dalla mezzanotte alle 12 di oggi (ora locale). Lo hanno reso noto le autorità locali.

Finora, la città ha segnalato 194 contagi confermati da Covid-19 trasmessi localmente nell'ultimo focolaio. Tutti i pazienti sono in cura in un ospedale locale designato, come è emerso da un comunicato stampa.

Fino a mezzogiorno di oggi, un totale di 6.086 contatti ravvicinati primari e 2.787 secondari sono stati posti sotto osservazione medica in strutture designate.

Durante il quarto ciclo di test molecolari condotti in tutta la città sono stati rilevati 12 casi confermati e le autorità restano in attesa della conferma di ulteriori casi positivi. Il quinto ciclo di test è in corso. (XINHUA)