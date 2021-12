Covid: 2 nuovi casi locali a Shanghai

(XINHUA) - SHANGHAI, 02 DIC - Shanghai ha riferito di due nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale entro le 17 di oggi. Lo hanno reso noto le autorità locali.

Le due pazienti sono una madre e una figlia che sono arrivate nella città cinese con un treno ad alta velocità il 18 novembre.

In seguito, hanno sviluppato la febbre e si sono recate in ospedale la sera dell'1 dicembre.

Oggi i due casi sono stati confermati come infezioni di Covid-19. Entrambe le donne avevano ricevuto due dosi di vaccino, secondo quanto emerso da una conferenza stampa sulla prevenzione e il controllo del Covid-19.

Le pazienti sono state inviate in un istituto medico designato per ricevere le cure appropriate e sono in condizioni stabili.

Sono in corso le indagini epidemiologiche, il rintracciamento dell'origine e le attività di gestione della prevenzione e di controllo e finora non è stato trovato alcun collegamento con un caso precedentemente confermato.

La città aveva identificato 146 contatti ravvicinati dei casi confermati entro le 17:00 di oggi, 64 dei quali sono risultati negativi in seguito ai test molecolari. Le analisi sui campioni rimanenti sono in corso. (XINHUA)