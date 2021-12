Cina si doterà sistema meteo intelligente in 5 anni

(XINHUA) - PECHINO, 02 DIC - La Cina punta a migliorare le proprie attività meteorologiche nel periodo 2021-2025 attraverso l'innovazione scientifico-tecnologica e l'informatica. Questo è quanto emerso da un piano quinquennale appena pubblicato.

Il programma, emesso congiuntamente dalla China Meteorological Administration e dalla National Development and Reform Commission, ha rilevato che entro il 2025 la Cina raggiungerà il controllo indipendente delle tecnologie meteorologiche di base e costruirà un sistema meteo moderno migliorato per potenziare le capacità di monitoraggio e previsione.

Nel piano sono fissati gli obiettivi da raggiungere, con la precisione delle previsioni a 24 ore sul clima soleggiato o piovoso che dovranno passare dall'85,9% al 90% e quelle relative a temporali, tifoni e fenomeni convettivi intensi che saranno più accurate.

Il testo del programma indica che per raggiungere questi traguardi, il Paese asiatico si impegnerà a raggiungere progressi nel campo di importanti tecnologie meteorologiche, a promuovere lo sviluppo intelligente e digitalizzato delle attività di questo settore e a sviluppare modelli di previsione di nuova generazione. (XINHUA)