Cina: premier Li terrà sesta tavola rotonda '1+6'

(XINHUA) - PECHINO, 02 DIC - Il 6 dicembre il premier cinese Li Keqiang terrà la sesta tavola rotonda '1+6' a Pechino in videoconferenza con i leader delle principali istituzioni economiche internazionali. Lo ha reso noto oggi un portavoce del ministero degli Esteri.

Alla riunione parteciperanno David Malpass, presidente del Gruppo della Banca Mondiale, Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Ngozi Okonjo-Iweala, direttrice generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, Guy Ryder, direttore generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Mathias Cormann, segretario generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e Klaas Knot, presidente del Financial Stability Board, secondo quanto annunciato dal portavoce Wang Wenbin in una conferenza stampa.

La tavola rotonda, dal tema 'Promuovere una crescita forte, inclusiva e sostenibile dell'economia mondiale: dalla ripresa alla ristrutturazione', vedrà discussioni e scambi su più argomenti, tra cui la situazione economica mondiale, la governance economica globale e l'impegno della Cina a promuovere uno sviluppo di alta qualità attraverso la riforma e l'apertura, ha precisato il portavoce. (XINHUA)