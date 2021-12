Cina: Guangdong costruirà 500 magazzini esteri

(XINHUA) - GUANGZHOU, 02 DIC - Il governo provinciale della provincia del Guangdong, in Cina meridionale, il principale centro del commercio estero del Paese, ha pubblicato oggi un documento con cui promuove lo sviluppo di qualità dell'e-commerce transfrontaliero, attraverso la realizzazione di 500 magazzini all'estero entro il 2025.

Nel testo si legge che la provincia coltiverà le imprese leader nel settore e si impegnerà a raggiungere la quota di 20 aziende di e-commerce transfrontaliero con un volume annuale di transazioni che supera i 5 miliardi di yuan (785 milioni di dollari), con altre 10 sopra i 10 miliardi di yuan.

Il Guangdong promuoverà anche la costruzione di parchi industriali per l'e-commerce transfrontaliero e ambisce a raddoppiare il volume di importazioni ed esportazioni in questo settore entro il 2025.

Il documento prevede che entro il 2025 la provincia avrà un totale di 100 venditori di e-commerce transfrontaliero con un fatturato annuo di oltre 100 milioni di yuan e 100 marchi di questo settore con vendite annue che superano i 100 milioni di yuan.

Entro il 2025, il Guangdong intende di costruire 500 magazzini oltre confine con una superficie totale di più di 4 milioni di metri quadrati, in modo da realizzare gradualmente una rete di depositi esteri professionale e intelligente.

