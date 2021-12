Cina distribuisce le patenti di guida digitali

(XINHUA) - PECHINO, 02 DIC - La Cina introdurrà le patenti di guida digitali nel Paese a partire dal 10 dicembre come parte degli sforzi finalizzati per semplificare i servizi e agevolare la popolazione. È quanto reso noto oggi dal ministero della Pubblica Sicurezza, specificando che i documenti digitali sono già stati rilasciati in 200 città, incluse Pechino, Shanghai e Guangzhou.

Da quando un programma pilota è stato lanciato nelle città di Tianjin, Chengdu e Suzhou il 1° giugno, sono oltre 50 milioni i conducenti ad aver ottenuto le proprie patenti digitali, che vengono emesse tramite un'applicazione mobile ufficiale di gestione del traffico. (XINHUA)