Cina: apre mostra d'arte della Via della Seta

(XINHUA) - XI'AN, 02 DIC - Un totale di 120 opere del patrimonio culturale immateriale, dipinti e sculture contemporanee provenienti da 14 Paesi sono state esposte ieri a Xi'an, nella provincia dello Shaanxi della Cina nord-occidentale.

Come parte integrante del 7° Festival Internazionale delle Arti della Via della Seta, la mostra espone marionette e statuette di pasta dalla Cina, ceramiche dipinte a mano dalla Turchia, arte musiva dalla Giordania, uova intagliate dal Kuwait e maschere tradizionali Khon dalla Thailandia.

Il 7° Festival Internazionale delle Arti della Via della Seta è in programma dall'1 al 6 dicembre e sarà costituito da oltre 40 eventi, tra cui cerimonie di apertura e chiusura, spettacoli, mostre e forum. L'evento, lanciato nel 2014, è il primo festival internazionale delle arti sul tema della Via della Seta in Cina. (XINHUA)