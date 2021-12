Cina: ampliato l'aeroporto internazionale di Hainan

(XINHUA) - HAIKOU, 02 DIC - Oggi è diventato operativo il progetto di espansione dell'aeroporto internazionale di Haikou Meilan, dell'isola di Hainan nel sud della Cina, che offrirà una grande spinta allo sviluppo del porto di libero scambio istituito sull'isola-provincia.

Il progetto è costituito da un nuovo terminale, una pista lunga 3.600 metri e strutture di trasporto a terra. La nuova pista è in grado di accogliere l'Airbus A380, al momento l'aereo di linea per trasporto di passeggeri più grande del mondo.

Con una superficie di 300.000 metri quadrati, il nuovo Terminal 2 ha le dimensioni di 42 campi da calcio ed è grande circa il doppio rispetto al Terminal 1. La struttura inoltre dispone di 110 banchi di check-in e un numero considerevole di negozi duty-free che coprono un'area di quasi 10.000 metri quadrati.

Il check-in sarà reso più efficiente e intelligente per i passeggeri da un totale di 41 dispositivi self-service e dieci dispositivi di controllo bagagli self-service.

Il terminal è caratterizzato da un tema ispirato a un'isola tropicale e da elementi culturali tradizionali locali come le case con portico e il broccato dell'etnia locale Li, promettendo un'esperienza di viaggio unica.

Zhao Ziyu, un passeggero che arriva da Shenzhen, ha dichiarato che l'aeroporto di nuova costruzione è spazioso, luminoso e richiama la scienza e la tecnologia nel design.

"Ci sono molte piante verdi nel terminal, proprio come in un giardino e questo offre ai turisti una bella esperienza", ha affermato Zhao, aggiungendo che anche fare shopping è molto comodo, grazie ai molti negozi duty-free. (SEGUE)