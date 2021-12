Cina: ampliato l'aeroporto internazionale di Hainan (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 02 DIC - Considerata la natura insulare della provincia, il trasporto aereo è il modo più efficiente per collegare Hainan con il resto del mondo. Con l'avanzare della costruzione del porto di libero scambio di Hainan e la rapida crescita della domanda dell'aviazione civile, la capacità di trasporto passeggeri e merci dell'aeroporto di Meilan aveva raggiunto il punto di saturazione. Il progetto di espansione intraprende la missione di migliorare l'aviazione civile di Hainan.

Grazie ai lavori, l'aeroporto sarà in grado di gestire un flusso annuale di 35 milioni di passeggeri e di 400.000 tonnellate di merci nel 2025. Il progetto aiuterà a collegare Hainan con il mondo e a trasformare l'isola in un hub dell'aviazione affacciato sull'Oceano Pacifico e su quello Indiano.

Feng Fei, governatore della provincia di Hainan, ha annunciato che il progetto è un importante punto di riferimento per la costruzione del porto di libero scambio e guiderà il rapido sviluppo dell'industria aeroportuale di Hainan.

"Aiuterà anche Hainan a rivestire un ruolo ancora più importante nella 'doppia circolazione', a creare condizioni più favorevoli per l'isola per integrarsi nel nuovo modello di sviluppo e mettersi al suo servizio, oltre a promuovere lo sviluppo di alta qualità della provincia", ha commentato Feng.

Il primo giugno dello scorso anno, le autorità cinesi hanno rilasciato un piano generale per il porto di libero scambio di Hainan, che mira a trasformare la provincia meridionale insulare in una zona franca di alto livello e di influenza globale entro la metà del secolo. (XINHUA)