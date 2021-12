Cina allarga esenzione tasse per investitori esteri

(XINHUA) - PECHINO, 02 DIC - La Cina ha dichiarato oggi di aver esteso le politiche fiscali preferenziali per i soggetti esteri che investono nel mercato obbligazionario della Cina continentale, tra gli altri provvedimenti per ottenere un'ulteriore apertura del settore.

Secondo un annuncio del ministero delle Finanze e dell'Amministrazione statale delle imposte, gli investitori istituzionali d'oltremare sono esentati dall'imposta sul reddito d'impresa e da quella sul valore aggiunto sui profitti maturati dagli interessi obbligazionari che derivano da investimenti nel mercato obbligazionario della Cina continentale.

Nel comunicato si legge che l'esenzione è entrata in vigore il 7 novembre 2021 e durerà fino al 31 dicembre 2025.

Oggi gli investitori istituzionali esteri possono investire nel mercato obbligazionario interbancario cinese attraverso vari canali, inclusi Qualified Foreign Institutional Investors e Renminbi Qualified Foreign Institutional Investors, l'ingresso diretto nel mercato e il programma Bond Connect. (XINHUA)