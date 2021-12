Cina: a Chongqing, alley bus è alleato degli anziani (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 02 DIC - Prima dell'arrivo dell'autobus "salvatore", ricorda Yang, gli anziani dovevano affrontare un vero e proprio dilemma al momento di spostarsi, dato che prendere un taxi per una così breve distanza sarebbe stato troppo costoso mentre andare a piedi era del resto fisicamente impegnativo.

Ora invece, tutte le volte che il tempo è buono, Yang si gode le sue corse giornaliere gratuite in autobus.

"La mattina prendo l'autobus per andare in una sala da tè dove vedo i miei amici e prendo un tè, o per andare al mercato.

Nel pomeriggio, torno a casa in autobus e preparo la cena", racconta l'uomo.

Peng Jian, un autista alla guida di questi autobus, è testimone della crescente popolarità del servizio speciale tra gli anziani della città: "Che si tratti di andare all'ospedale comunitario o di andare a prendere i nipoti, molti anziani scelgono di spostarsi con l'alley bus piuttosto che camminare".

"Anche se l'alley bus non fa guadagnare alcun profitto perché la maggior parte dei suoi utenti sono gli anziani che viaggiano gratis, il servizio dimostra come il governo locale si preoccupa per noi", commenta un passeggero.

Quest'anno, secondo Zhou, l'alley bus di Chongqing dovrebbe aumentare le sue tratte portandole a 15 e introdurre ulteriori nuovi modelli di veicoli con una maggiore capienza, più posti a sedere e un design a misura di utente. (XINHUA)