Un inverno al caldo per bambini delle scuole rurali

(XINHUA) - YINCHUAN, 01 DIC - L'inverno a Xihaigu nel Ningxia, un'area nella Cina nord-occidentale dichiarata 'inabitabile' dal World Food Programme delle Nazioni Unite, raggiunge temperature inferiori ai 20 gradi Celsius.

Persino a mezzogiorno, la temperatura media nella contea di Yanchi della città di Wuzhong a fine novembre è sotto lo zero.

Il tepore delle aule della scuola elementare di Jinggou però è come quello della stagione primaverile.

A Xihaigu vi sono nove contee, una delle quali è quella di Yanchi, e la scuola, fondata nel 1952, è il principale polo educativo per i bambini delle zone limitrofe, dal momento che il centro della contea dista più di 60 km. Nel 2016 gli studenti nell'istituto erano più di 120 e la campagna per la diminuzione della povertà nel corso degli anni ha migliorato significativamente gli standard di vita e la situazione finanziaria dei residenti locali, permettendo così a molti genitori di mandare i figli nelle scuole della contea.

"Adesso abbiamo solamente 16 alunni e quattro insegnanti. Non ci sono studenti in seconda e in terza elementare, mentre una delle classi ha solo un allievo", ha affermato Ma Xiaoyan, 48 anni, l'insegnante più giovane della scuola.

Nonostante il numero di alunni nell'istituto sia ridotto, il personale fornisce ai bambini un ambiente favorevole per l'apprendimento, grazie all'installazione nel 2019 di un sistema di riscaldamento alimentato da una pompa di calore ad aria. La temperatura interna in questo modo si mantiene a circa 23 gradi Celsius.

"Rispetto alla tradizionale caldaia a carbone che ha bisogno di un operatore in servizio, il sistema a pompa di calore elettrica riesce a mantenere una temperatura stabile, oltre che essere più ecologico, a risparmio energetico e pulito", ha dichiarato il preside Ma Jianping, aggiungendo: "riscaldiamo le aule in anticipo in modo tale da proteggere i bambini dal freddo".

Anche i pasti caldi e fumanti vengono preparati meticolosamente dai cuochi della scuola; il pranzo può includere carne fritta con sedano, tofu piccante e riso. L'alunno di prima elementare Wang Ping lo trova così gustoso da divorarlo, e spiega: "il cibo nella nostra scuola è ancora più buono di quello a casa".

Nonostante vi siano meno alunni, Ma Jianping ama ancora il suo lavoro e ne è entusiasta. Col sorriso sul volto ha concluso: "tre bambini dell'asilo si sono iscritti qui alla scuola primaria per il prossimo anno ", proseguendo: "sono sicuro che ritorneranno ad esserci altri studenti, grazie al rapido sviluppo delle zone rurali". (XINHUA)