Un inverno al caldo per bambini delle scuole rurali

(XINHUA) - YINCHUAN, 01 DIC - L'inverno a Xihaigu nel Ningxia, un'area nella Cina nord-occidentale dichiarata 'inabitabile' dal World Food Programme delle Nazioni Unite, raggiunge temperature inferiori ai 20 gradi Celsius.

Persino a mezzogiorno, la temperatura media nella contea di Yanchi della città di Wuzhong a fine novembre è sotto lo zero.

Il tepore delle aule della scuola elementare di Jinggou però è come quello della stagione primaverile.

A Xihaigu vi sono nove contee, una delle quali è quella di Yanchi, e la scuola, fondata nel 1952, è il principale polo educativo per i bambini delle zone limitrofe, dal momento che il centro della contea dista più di 60 km. Nel 2016 gli studenti nell'istituto erano più di 120 e la campagna per la diminuzione della povertà nel corso degli anni ha migliorato significativamente gli standard di vita e la situazione finanziaria dei residenti locali, permettendo così a molti genitori di mandare i figli nelle scuole della contea.

"Adesso abbiamo solamente 16 alunni e quattro insegnanti. Non ci sono studenti in seconda e in terza elementare, mentre una delle classi ha solo un allievo", ha affermato Ma Xiaoyan, 48 anni, l'insegnante più giovane della scuola. (SEGUE)