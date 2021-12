Nel Gansu in mostra il bronzeo 'cavallo che vola'

(XINHUA) - LANZHOU, 01 DIC - Un prezioso tesoro nazionale, comunemente noto come 'Bronze Galloping Horse Treading on a Flying Swallow' (cavallo posato su una rondine in volo), sarà esposto nella provincia del Gansu in Cina nord-occidentale l'anno prossimo.

Con l'annuncio di oggi, il museo provinciale del Gansu ha affermato che la statua di bronzo, un reperto culturale sotto la più alta protezione a livello nazionale della Cina, sarà esposta dal 1° maggio al 15 ottobre di ogni anno nel museo a partire dal 2022.

Il capolavoro è stato scoperto nel 1969 nella tomba Leitai della dinastia Han orientale (25-220 d.C.) nella contea di Wuwei della provincia. La statua di bronzo è una famosa scultura rappresentativa della dinastia Han e la sua immagine è diventata un simbolo del turismo cinese nel 1983.

L'opera d'arte rappresentativa ha permesso la diffusione della tradizione culturale della nazione cinese e dell'estetica orientale nel mondo. Il reperto è attualmente conservato nel museo provinciale del Gansu. (XINHUA)