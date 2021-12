In Cina la medicina tradizionale è anche per animali

(XINHUA) - PECHINO, 01 DIC - Per Yu Ying, una lavoratrice di Pechino impegnata nel settore sanitario, la ricerca di un trattamento di medicina tradizionale cinese per il suo amato cane non è nulla di sorprendente, dato che l'antica pratica medica sta prendendo piede tra i giovani nelle città della Cina.

Yu ha adottato il suo amico a quattro zampe nel 2019, quando era un randagio. All'epoca, l'animale aveva a malapena la forza di camminare, mangiava e beveva raramente e vomitava spesso.

Dopo una serie di controlli accurati nelle cliniche veterinarie locali, al cane è stata diagnosticata una mielite e il veterinario ha suggerito l'uso cronico di un medicinale a base di ormoni.

Tuttavia, la terapia ormonale avrebbe afflitto l'animale con effetti collaterali come frequenti reflussi acidi, vomito e mancanza di respiro.

Così sotto la guida esperta della clinica veterinaria, Yu ha chiesto aiuto alla medicina tradizionale cinese: "i veterinari cinesi condividono le stesse strategie terapeutiche fondamentali di coloro che praticano la medicina tradizionale, che spesso includono erbe medicinali, agopuntura e moxibustione", spiega Fan Kai, professore associato presso la Scuola di Medicina Veterinaria della China Agricultural University. (SEGUE)