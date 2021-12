In Cina la medicina tradizionale è anche per animali (3)

(XINHUA) - PECHINO, 01 DIC - Spiegando l'approccio del trattamento, Fan ha detto che i veterinari che praticano l'antica pratica medica cinese esaminano prima il colore della lingua dell'animale, lo auscultano e sentono il suo battito in modo da determinarne le condizioni di salute.

Poiché gli animali non possono esprimere i propri sentimenti attraverso il linguaggio, i veterinari sono tenuti a svolgere un'attenta osservazione e a comunicare adeguatamente con il guardiano che si occupa dell'animale.

"Al fine di evitare l'interferenza delle emozioni degli animali, i veterinari che praticano la medicina tradizionale cinese adottano spesso il metodo di osservazione da lontano e da vicino, evitando l'uso di sedativi e altri farmaci, in modo da evitare che i farmaci possano influenzarne il comportamento reale", spiega l'esperto.

Tuttavia, le dimensioni del mercato di questa pratica medica tradizionale per gli animali domestici restano relativamente piccole e la clinica per animali di Fan è tra i pochissimi centri ad avere reparti che la offrono.

La mancanza di professionisti specializzati ha messo un freno al settore emergente. Infatti al momento, in Cina sono solo quattro i college che propongono corsi di laurea in medicina veterinaria tradizionale cinese presso i quali si iscrivono circa 200 studenti all'anno.

"Ci aspettiamo che più college lancino programmi di laurea in medicina veterinaria cinese e che offrano più corsi relativi a questa materia agli studenti che si specializzano in medicina veterinaria", ha aggiunto Fan. (XINHUA)