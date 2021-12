In Cina la medicina tradizionale è anche per animali (2)

(XINHUA) - PECHINO, 01 DIC - La clinica veterinaria istituita dalla China Agricultural University, dove Fan lavora attualmente, si è affermata quale una delle più ricercate tra gli amanti degli animali domestici nella capitale cinese.

La medicina tradizionale può essere usata per trattare una grande varietà di animali, afferma Fan. Infatti, nell'antica Cina, era usata per il trattamento di animali da tiro come cavalli e bovini e di animali da macello come maiali e capre. Ma solo nei tempi moderni in Cina gli animali da compagnia, in particolare cani e gatti, hanno iniziato ad essere trattati con rimedi tradizionali.

Nello zoo di Pechino il celebre orango 'Pangpang' ha una speciale routine quotidiana che consiste nel ricevere ogni giorno, alle 10:00 del mattino, un massaggio di lusso annoverato tra le pratiche tradizionali, dal nome cinese di 'Tuina'. La terapia ha avuto inizio nel 2016 quando il primate era alle prese con una paralisi da circa otto anni.

All'epoca infatti, il povero animale era rimasto immobilizzato e riusciva solo ad alimentarsi tramite suzione e a muoversi strisciando sulla pancia. Wang Zheng, responsabile della casa dei gorilla dello zoo, era preoccupato per il suo scarso appetito e così ha iniziato a praticare a Pangpang un massaggio della medicina tradizionale cinese.

Dopo tre mesi di 'Tuina', Pangpang è riuscito a sollevare l'anca. Altri sei mesi dopo, i guardiani dello zoo sono rimasti sorpresi nel vedere che il gorilla riusciva ad alzare l'arto anteriore sinistro e ad afferrare un anello che oscillava a circa 90 cm da terra. Ancora tre mesi dopo, l'animale riusciva persino a mangiare in piedi grazie alle cure mediche della clinica veterinaria istituita dall'università di Fan. (SEGUE)