Covid: 91 nuovi casi nella Mongolia Interna

(XINHUA) - HOHHOT, 01 DIC - La città di confine di Manzhouli e un distretto a livello di contea amministrato da quest'ultima nella regione autonoma della Mongolia Interna, nella Cina settentrionale, hanno segnalato ieri 91 nuovi casi locali di Covid-19, aggiungendo inoltre cinque aree alla lista delle aree a medio rischio della città.

A partire dalle 20.00 di ieri infatti, cinque aree nel distretto a livello di contea di Zhalainuoer, amministrato da Manzhouli, dove nella stessa giornata erano state registrate 19 nuove infezioni locali, sono state classificate come aree a medio rischio per il Covid-19, come precisato oggi dalle autorità locali.

Gli altri 72 nuovi casi confermati invece sono emersi nei distretti urbani di Manzhouli.

Ad oggi, nella città vi sono tre aree ad alto rischio e sei a medio rischio.

In via preliminare, ha spiegato ieri Wang Tao, vice sindaco e capo del dipartimento di pubblica sicurezza di Manzhouli durante un briefing della stampa, si ritiene che il recente focolaio nella città sia stato causato dal coronavirus presente sulle merci importate.

A partire da oggi, le autorità ferroviarie della città di confine hanno sospeso temporaneamente le importazioni di merci, tra cui legname, carbone, fertilizzanti e prodotti agricoli che non vengono trasportati in contenitori e richiedono la manodopera umana per lo scarico, al fine di frenare la diffusione del virus. (XINHUA)