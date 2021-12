Covid: 12 casi locali in Cina settentrionale

(XINHUA) - HOHHOT, 01 DIC - La città di confine di Manzhouli, nella regione autonoma della Mongolia Interna in Cina settentrionale, ha riportato 12 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale dalla mezzanotte alle 14 di oggi (ora locale). Lo hanno reso noto le autorità locali.

Finora, la città ha visto la segnalazione 142 casi locali confermati nell'ultimo focolaio. Tutti i pazienti infetti sono in cura in un ospedale locale designato, secondo una conferenza stampa. A mezzogiorno, un totale di 4.715 contatti ravvicinati e 1.503 contatti secondari sono stati posti sotto osservazione medica in sedi apposite.

Le autorità sanitarie di Manzhouli hanno completato il terzo ciclo a tappeto di tamponi molecolari, rilevando 57 casi positivi su 164.529 campioni. La città ha lanciato il quarto ciclo alle 8 di stamattina. (XINHUA)